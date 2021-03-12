Безробітні Кіровоградщини можуть навчитись банківській справі в Одесі

Касир (у банку) – це працівник, який виконує операції з прийому та видачі грошей, цінних паперів, управляє грошовою касою. Робота касира банку суто індивідуальна, крім роботи з цифрами та знаковими системами, йому доводиться постійно спілкуватися з клієнтами, тому він повинен володіти такими рисами характеру як стриманість, ввічливість, виваженість, висока самодисципліна, акуратність.

У березні поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити, на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, безробітних громадян професії «Касир (в банку)». Початок навчання – 15 березня. Термін навчання – 8 міс.

Умови направлення на навчання:

• повна/базова загальна середня освіта,

• вік особи не менше 18 років,

• медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou