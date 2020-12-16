Безробітні Кіровоградщини можуть освоїти токарську справу в Одесі

Професія токаря – одна з найбільш розповсюджених професій металообробки, яка використовується в механічних, інструментальних і ремонтно-механічних цехах підприємств машинобудування, суднобудування, авіабудування, приладобудування; в ремонтних цехах сільського господарства, транспорту, зв’язку, на будівництві.

З метою підготовки висококваліфікованих працівників цієї професії за сприяння обласного центру зайнятості, 21 грудня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян. Курс навчання триватиме 5,5 місяців.

Умови направлення на навчання:

повна або базова загальна середня освіта,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou