Безробітні Кіровоградщини можуть розвивати власні навички за програмами кращих університетів та компаній світу

Якщо ви безробітний та бажаєте змінити своє життя, прагнете навчатись, служба зайнятості пропонує Вам навчання на освітньому онлайн-ресурсі «Coursera», створений професорами Стенфордського університету, повідомляє «Голос Громади».

На сайті розміщено понад 4 тисячі курсів з 160 предметів та спеціалізацій, які розробляють у кращих університетах світу.

У зв’язку з пандемією Covid-19, міжнародна платформа онлайн-освіти відкрила, через службу зайнятості, безкоштовний доступ до освітніх програм для зареєстрованих безробітних.

Мета ініціативи Coursera – допомогти безробітним громадянам здобути додаткові знання та розвинути навички для успішного працевлаштування.

Окрім курсів, у відкритому доступі з’явилися 150 інтерактивних експертних проектів та понад 400 спеціалізацій.

Зареєструватися на навчання можна до 30 вересня 2020 року, звернувшись до центру зайнятості (філії) за місцем реєстрації. Курси необхідно пройти до 31 грудня 2020 року.

Тривалість навчального процесу різна на різних курсах від трьох до десяти тижнів, найбільш поширені шеститижневі курси.

Протягом навчання студент має переглядати відеолекції, які надсилаються йому щотижня (відео найчастіше діляться на частини тривалістю 15-20 хвилин), читати рекомендовані статті, виконувати домашні завдання. Домашні завдання бувають у вигляді тестів, написання творчих завдань чи проєктів.

Навчання на Coursera є асинхронним, тобто студенти можуть переглядати лекції чи робити домашні завдання в різний зручний для них час, на відміну від синхронних курсів, в яких студенти та викладач взаємодіють одночасно у чітко визначеному вузькому часовому проміжку.

Переваги онлай-навчання на Coursera: