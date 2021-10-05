Безробітні Кіровоградщини можуть стати фахівцями готельного бізнесу

Індустрія готельного бізнесу стрімко розвивається у світі та Україні зокрема. У зв’язку з цим зростає потреба у кваліфікованому персоналі. Варто зазначити, що у структурі готелів колектив покоївок є найбільш чисельним.

Покоївки здійснюють прибирання, провітрювання номерів, санвузлів, зміну постільної білизни, контролюють наявність у санвузлах необхідних засобів гігієни, перевіряють стан меблів, технічний стан побутової техніки та ін.

Для безробітних, які мають бажання здобути вищезазначену професію, у жовтні поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання. Однією з переваг якого є те, що навчання проходить за дуальною формою, а всі практичні навички відпрацьовуються у закладах готельного типу.

Навчання стартує 11 жовтня й триватиме 2,5 міс.

Умови направлення на навчання:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут:

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