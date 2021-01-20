Безробітні Кіровоградщини можуть стати працівниками виправної установи

Днями фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості проведено робочу зустріч із старшим інспектором відділу по роботі з персоналом Петрівської виправної колонії № 49 Катериною Новіковою. Соціальні партнери обговорили питання подальшої співпраці в частині укомплектування вакансій установи. Наразі виправна установа потребує інспектора (пенітенціарна система) та інспектора воєнізованої охорони.

Начальник відділу взаємодії з роботодавцями Наталія Фоміна, повідомила, що служба зайнятості спрямовує свою роботу на задоволення кадрових потреб роботодавців, які є надійними партнерами у реалізації державної політики зайнятості населення.

«Для нашої установи цікавою є послуга організації професійного навчання та стажування на робочому місці майбутніх працівників, адже вона дає можливість новій людині адаптуватися до умов праці та колективу, а роботодавцеві – побачити професійні якості майбутнього працівника», – заначила К. Новікова.

Наприкінці зустрічі сторони уклали домовленості щодо подальших спільних дій у вирішенні питань, що стосуються укомплектуванню вільних робочих місць.