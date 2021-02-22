Безробітні Кіровоградщини вчилися роботи перші кроки до успіху у бізнесі

Днями відбувся черговий онлайн-тренінг, організований спільно Кіровоградським обласним центром зайнятості та громадською організацією «Фонд «Професійний розвиток».

Тема тренінгу: «Підприємець. Перші кроки до успіху». У вітальному слові заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян поінформував учасників про послуги державної служби зайнятості, спрямовані на підтримку безробітних, які планують започаткувати власну справу, а також підприємців.

Основна частина тренінгу була присвячена обговоренню п’яти компонентів (кроків) успішного старту та розвитку бізнесу: продукт (послуга) та цільова аудиторія; юридичний бік питання; фінанси; просування і продажі; психологічні аспекти. Спікером теми виступила Олена Литвинова, підприємець з майже двадцятирічним досвідом, засновниця онлайн-школи персонального брендингу BrandMe Academy, співзасновниця агенції інтернет-маркетингу та агенції авторських турів.

Цікаво, жваво і невимушено спікери та учасники заходу ділилися досвідом, обговорювали важливі моменти створення чіткого портрету цільової аудиторії споживачів послуг (продукту), вивчення конкурентів, розширення асортименту, просування свого продукту чи послуги, найпоширеніші помилки та ризики на початкових етапах підприємництва.

Родзинка заходу – можливість для тих, хто стоїть на старті, отримати поради та лайфхаки з досвіду власників бізнесу. Наприклад, одна з ідей, озвучена О. Литвиновою: «Перед запуском бізнесу протестуйте свою ідею у «холодної» аудиторії (не родичі, друзі, знайомі, а сторонні й незацікавлені люди (зокрема, у профільних групах у соцмережах). Чесний фідбек допоможе зекономити час та інші ресурси».

Про можливості та підтримку, що пропонує громадська організація «Фонд «Професійний розвиток», тим, хто започатковує свій бізнес, розповіла її очільниця Олена Кравченко.

«Підприємництво – це стиль життя, нехай він приносить не лише матеріальні здобутки, а й задоволення та захоплення своєю справою», – такими побажаннями О. Литвинова завершила захід. Позитивним результатом заходу стали не лише гарні відгуки учасників, які відзначали цінність та цікавість отриманої інформації, а й їх домовленість про подальше спілкування у соціальних мережах з метою обміну досвідом.