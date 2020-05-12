Безробітні Олександрійщини можуть навчитись в Одесі одній з найзатребуваніших професій

У травні поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити, на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, безробітних громадян професії «контролер-касир».

Потреба у фахівцях цієї професії постійно зростає, адже торгівля охоплює практично усі види діяльності людини. Професія контролер-касир – одна із найпоширеніших, адже більшість торговельних підприємств не обходяться без них. Від якості роботи контролера-касира залежить довіра і пошана покупців до обраного магазину. Велика увага в роботі контролера-касира приділяється умінню спілкуватися з покупцями.

Тож, для безробітних громадян з Кіровоградщини з 22 травня рoзпoчинається нaвчaння. Курc нaвчaння тривaтиме 5, 5міс.

Умовами до направлення на навчання є:

• повна або базова загальна середня освіта;

• повноліття (не менше 18 років);

• медична довідка з допуском до професії;

• особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Варто зазначити, що наразі на Кіровоградщині є вакантними посади контролерів-касирів у банківській сфері. Заробітна плата: від 10450 до 16017 грн.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаною професією, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.