Безробітні Олександрійщини вчились складати резюме

Як скласти ефективне та сучасне резюме, яке виділить шукача роботи серед інших конкурентів? Про це дізнавалися безробітні під час профконсультаційного вебінару «Підготовка резюме», який днями провели фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, повідомляє “Голос Громади”.

«Резюме вже давно стало невід’ємною частиною самопрезентації осіб, які шукають роботу. По суті, резюме – це коротко викладені, достовірні дані про особу, як професіонала. Правильно складене резюме є підставою для запрошення особи на співбесіду та одним із основних факторів майбутнього успішного працевлаштування. Людина, яка звертається до центру зайнятості у пошуку роботи, може мати резюме з собою або ж скласти його в центрі зайнятості за допомогою фахівців», – повідомила фахівчиня міськрайонного центру зайнятості Маргарита Жежеря.

У ході вебінару його учасники визначали структуру та зміст інформаційних блоків резюме, аналізували найпоширеніші помилки при складанні даного документу тасамостійно формували резюме, а також отримали поради, як акцентувати увагу роботодавця на своїх професійних перевагах та особистісних якостях.

Крім того, фахівець служби зайнятості ознайомила присутніх з інтернет-ресурсом державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості», н можна розмістити складене резюме.

За словами учасників вебінару, тема заходу для них є дуже актуальною, адже вони перебувають у стані пошуку роботи, а отримані під час заходу практичні поради та знання допоможуть їм презентувати себе роботодавцю, аби він створив максимальноповне уявлення про кандидата і його відповідність оголошеній вакансії.