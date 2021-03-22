Безробітні Олександрійщини вчилися шукати роботу після тривалої перерви

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості для осіб, які мають тривалу перерву в роботі та звернулись до центру зайнятості, відбувся тренінг «Пошук роботи після тривалої перерви».

Захід був організований з метою визначення перешкод, які заважають безробітним знайти роботу, окреслення шляхів їх подолання, а також підвищення активності у пошуку роботи та відповідальності за власне працевлаштування.

Під час заходу, його учасники обговорили мотиви, що спонукають їх шукати роботу, та визначили чинники, що впливають на вибір вакансії. Крім того, безробітні проаналізували власні ресурси та з’ясували, як заповнити професійні прогалини, щоб відповідати сучасним вимогам роботодавців та бути більш конкурентоспроможним на ринку праці.

У підвищенні власної самооцінки шукачам роботи допомогло спілкування з фахівцем із соціальної роботи (психологом) Олександрійського міського центру соціальних служб для дітей сім’ї та молоді Вадимом Немовим. Фахівці цього ж центру Юлія Совгиря та Аліна Чернявська надали детальну інформацію про послуги патронату, як альтернативи працевлаштуванню. Присутніх поінформували щодо критеріїв відбору кандидатів у патронатні вихователі, їх обов’язків під час надання комплексу послуг, що передбачають тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками складних життєвих обставин. Також безробітних поінформували про особливості створення та функціонування патронатних сімей, порядок їх фінансування та грошове забезпечення патронатних батьків.

Фахівці відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги центру вторинної правової допомоги зупинились на окремих аспектах укладання трудового договору між працівником та фізичною особою, поінформували про відповідальність роботодавців за використання робочої сили з порушенням трудового законодавства та соціальні ризики, які є наслідком неврегульованих трудових відносин. Закликали шукачів роботи не бути байдужими, а займатися у т.ч. й самоосвітою, глибше дізнаватись про свої права, шляхи їх реалізації та порядок і способи захисту своїх прав.

Таким чином, безробітні отримали новий поштовх до мобілізації власних зусиль для вирішення питання зайнятості.