Безробітні Олександрійщини за три місяці можуть здобути фах молодшої медсестри

0

25 січня на базі Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання за професією «Молодша медсестра з догляду за хворими», курс навчання триватиме 3 місяці.

Умовами до направлення на навчання є:

  • повна/базова загальна середня освіта;
  • вік особи не менше 18 років;
  • медична довідка;
  • особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Читайте також:  Безкоштовні консультації юриста в Олександрії

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за  тел. (0522) 32-13-28.

Про інші професії, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, ви можете дізнатися  тут: https://cutt.ly/JeLGmou

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ