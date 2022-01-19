Безробітні Олександрійщини за три місяці можуть здобути фах молодшої медсестри

25 січня на базі Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання за професією «Молодша медсестра з догляду за хворими», курс навчання триватиме 3 місяці.

Умовами до направлення на навчання є:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за тел. (0522) 32-13-28.

Про інші професії, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou