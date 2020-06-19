Безробітні Олександрії можуть безкоштовно вивчитись на перукаря-модельєра

Професія перукаря завжди була, є і буде актуальною, оскільки вона не підвладна ні часу, ні кризам. Перукарі роблять людей більш привабливими та гармонійними, привносять у наше життя свято та яскраві емоції.

Вдало підібрана зачіска може не тільки змінити зовнішній вигляд людини, але й її внутрішній стан. Тому професіонали у перукарській справі – на вагу золота. Одна з переваг професії перукаря в тому, що клієнт завжди готовий платити за якість надання послуги.

Ази перукарського мистецтва можна здобути у червні за сприяння служби на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання за професією «перукар-модельєр» розпочинається 24 червня. Курс навчання буде тривати 4,9 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

повна або базова загальна середня освіта,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка,

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаною професією, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.