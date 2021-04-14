Безробітних Кіровоградщини запрошують стати агентами з організації туризму безкоштовно

Агент з організації туризму – одна з найбільш популярних професій сьогодення. Все більше людей можуть собі дозволити «побачити» світ, а агент з організації туризму задовольняє ці потреби клієнтів. Основне ж завдання агента з організації туризму полягає у формуванні у потенційного клієнта бажання купити туристичну путівку без застосування при цьому безпосереднього тиску.

Аби належним чином задовольнити потреби клієнта, агенти з організації туризму повинні мати достатньо достовірної інформації про туристичні маршрути, екскурсійні послуги, умови проживання, харчування, ціни на додаткові послуги.

Професійна діяльність агента з організації туризму потребує якісної загальноосвітньої підготовки з таких шкільних предметів, як держава та право, географія, основи економіки, іноземна мова, основи інформатики, українська мова та література, історія.

Крім того, агенту з організації туризму потрібні високий рівень розвитку комунікативних і організаторських здібностей, урівноваженість, винахідливість, енергійність, ініціативність, емоційна стійкість, виразна дикція, грамотна мова.

Здобути професію «Агент з організації туризму» можна з 21 квітня поточного року на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Курс навчання триватиме 6,5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.