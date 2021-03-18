Безробітних Кіровоградщини запрошують стати фахівцями у галузі сучасних інформаційних технологій

У березні поточного року Кіровоградський обласний центр зайнятості має можливість навчити, на базі Донецького центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, безробітних громадян за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».

Фактична адреса навчального закладу – м. Краматорськ.

Навчання розпочинається 24 березня поточного року, термін навчання – 6 місяців.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп’ютерної графіки тощо. Здійснює комп’ютерну верстку. Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення. Створює та підтримує відповідні бази даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого порядку. Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та конфігурацій операційних систем. У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на комп’ютерному обладнанні та у локальних мережах.

Умовами до направлення на навчання є:

повна/базова загальна середня освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаною професією, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

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