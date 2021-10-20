Безробітним Кіровоградщини пропонують здобути фах манікюрника

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Красиві доглянуті руки та нігті – візитівка сучасної жінки. Акуратний манікюр додає впевненості у собі, піднімає настрій та неодмінно привертає увагу оточуючих. Саме тому професія манікюрника зараз затребувана, престижна та добре оплачувана.

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості допомагають безробітним зайняти своє місце на ринку праці. Саме тому для охочих отримати професію манікюрника за сприяння обласного центру зайнятості з 25 жовтня поточного року на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається професійне навчання групи безробітних за зазначеною професією.

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Термін навчання – 3,5 місяця.

Умови направлення на навчання:

  • повна/базова загальна середня освіта;
  • вік особи не менше 18 років;
  • медична довідка;
  • особова медична книжка.

 Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.

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Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.

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