Безробітним Кіровоградщини пропонують здобути професію секретаря

Секретар – обличчя підприємства, права рука керівника. Він є координуючим центром організації, установи чи підприємства. Секретар отримує необхідні для керівника відомості від підрозділів або виконавців, викликає за його доручен¬ням працівників, здійснює роботу щодо підготовки засідань, нарад, які проводить керівник.

У березні поточного року Кіровоградський обласний центр зайнятості має можливість навчити безробітних громадян професією «Секретар керівника організації, підприємства, установи».

Навчання проходитиме на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання стартує 02 березня й триватиме 5,6 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

· повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

· повноліття (не менше 18 років);

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професію та навчальний заклад ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou