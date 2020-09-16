Безробітним Кіровоградщини, зокрема й Олександрійщини, пропонують понад 1,3 тисячі вакансій

Кількість актуальних вакансій у Кіровоградській області становить 1362 одиницю.
Станом на 14 вересня, у базі актуальних пропозицій роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості міститься 1362 вакансії за 363 професіями. Загалом по області на одну вакансію претендують 12 безробітних.
Найбільша кількість вакансій зареєстрована у Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості – 486 одиниць.
У інших районах Кіровоградщини кількість вакансій розподілилась таким чином:
Маловисківська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 200 одиниць;
Знам’янська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 182 одиниць;
Долинська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 144 одиниці;
Олександрiйський міськрайонний центр зайнятості – 73 одиниці;
Світловодська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 64 одиниці;
Добровеличківська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 33 одиниці;
Олександрівська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 32 одиниці;
Голованівська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 24 одиниці;
Благовіщенська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 22 одиниці;
Новоукраїнська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 21 одиниця;
Новомиргородська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 18 одиниць;
Устинівська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 12 одиниць;
Петрівська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 12 одиниць;
Бобринецька районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 9 одиниць;
Новгородківська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 9 одиниць;
Гайворонська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 8 одиниць;
Новоархангельська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 4 одиниці;
Онуфріївська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 4 одиниці;
Компаніївська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 3 одиниці;
Вільшанська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості – 1 одиниця.
Варто зазначити, що протягом січня-серпня 2020 року кількість працевлаштованих безробітних становила 9239 осіб.