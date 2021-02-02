Безробітним Олександрійщини розповіли про можливості оволодіння новою професією

Онлайн захід було організовано з метою ознайомлення шукачів роботи з можливостями оволодіння новою професією або підвищення кваліфікації, обговорення сутності та переваг, а також видів та умов професійного навчання за сприяння служби зайнятості.

Під час онлайн спілкування, шукачі роботи отримали інформацію про соціальні послуги державної служби зайнятості з професійного навчання та підтвердження неформального навчання.

Начальник відділу активної підтримки безробітних Вікторія Фалєєва розповіла учасникам вебінару про сучасні підходи та можливості отримати нові знання та навички на освітніх платформах.

Детально увагу шукачів роботи було акцентовано на інформації щодо можливостей навчання у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Вебінар проходив у формі активного обговорення питань професійного навчання, під час якого учасники заходу отримали відповіді на усі поставлені запитання.