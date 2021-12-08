Бібліотека запрошує «в кіно»

В Олександрійській центральній міській бібліотеці сьогодні відбудеться показ документальний фільм «Розірви коло», повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від організаторів заходу.

У фільмі йдеться про шлях постраждалих від домашнього насильства. Це історія двох жінок різного віку, кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства. Авторкою ідеї фільму є почесна амбасадорка UNFPA Україна Маша Єфросініна. Фільм знято за підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA), у межах реалізації проєкту EMBRACE з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству за підтримки уряду Великої Британії. Показ відбувається в межах інформаційної кампанії «Розірви коло» – частини масштабної програми UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення із прот

В Олександрії кінопоказ відбудеться 8 грудня в читальній залі центральної міської бібліотеки (вул. Григорія Усика, 41) о 13:00 годині.

Правила входу:

– сертифікат вакцинації («жовтий» або «зелений»);

– або негативний ПЛР-тест чи експрес-тест на визначення антигену, пройдений не раніше ніж за 72 години до показу фільму;

– або довідка про одужання.

Наявність маски обов’язково.