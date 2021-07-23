Бійцівська історія: пітбуль проти олександрійської поліції (і навпаки)

Сектор моніторингу Олександрійського районного відділу поліції надав інформацію про знищення її працівниками домашнього собаки, повідомляє «Голос Громади» (ця недавня подія мала певний резонанс серед жителів міста).

Так, за даними правоохоронного органу, 14 липня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки міста, що в Олександрії, в районі вул.Степової собака бійцівської породи пітбуль кидається на дітей. Працівники поліції виїхали на місце події, де спочатку поспілкувалися з заявницею і з`ясували, що цей собака неодноразово нападав на дітей та інших перехожих громадян, після чого встановили особу власниці пітбуля і намагалися вести з нею переговори. Але при особистому спілкуванні ця жінка спустила собаку на працівників поліції. Один з працівників від такого нападу втратив рівновагу і впав, після чого на підставі частини 13 статті 46 Закону України про Національну поліцію правоохоронцями була використана табельна вогнепальна зброя з метою знешкодження тварини.

(Фото умовне)