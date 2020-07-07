Більш як 4 десятки порушень правил карантину виявлено під час рейдів на Кіровоградщини

Під час здійснення перевірок на дотримання правил карантину у Кіровоградській області виявлено більше 40 порушень менш ніж за 2 неділі.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

За цей час перевірили майже 1950 суб’єктів господарювання. За результатами вжитих заходів складено 43 протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП, із них 13 стосовно директорів (адміністраторів) розважальних закладів, 26 – директорів закладів торгівлі, а також 4 – стосовно водіїв маршрутних таксі.