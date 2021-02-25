Більше 12 тисяч доз вакцин від COVID-19 надійшло у Кіровоградську область

Вчора, 24 лютого, стало відомо, що Кіровоградщина отримала 12 100 доз вакцин Oxford/Astrazeneca для імунізації від COVID-19, 13310 шприців і 170 контейнерів для утилізації. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.



Вакцинація проходитиме за наступною схемою: спочатку вакцинують працівників мобільних бригад з імунізації, далі на першому етапі провакцинують 6050 людей — це медики, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19, та працівники й мешканців інтернатів чи інших спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми.

Вакцинацію на першому етапі буде здійснювати 1 мобільна бригада в обласному центрі й проводитиме щеплення медичних працівників 7 госпітальних баз.

Загалом в Україні заплановано п’ять етапів вакцинації.

Докладніше про вакцинацію можна дізнатися на порталі vaccination.covid19.gov.ua.