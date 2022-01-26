Більше 1500 олександрійців отримали фінансову допомогу

Впродовж минулого року мешканці Олександрії отримали більше двох мільйонів грошової допомоги, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт міської ради.

За цей період 1 515 містян за своїми зверненнями отримали близько 2 млн 351 тис. грн грошової допомоги з міського бюджету.

Кошти надавалися на оплату дороговартісних операцій, лікування онкозахворювань і коронавірусної хвороби, поховання та інше.

Додатково. Дана соціальна допомога надається на підставі заяви людини, що потребує підтримки, акту обстеження матеріально-побутових умов, довідки з лікарні та висновку спеціальної комісії. За потреби жителі громади можуть звернутися за одноразовою матеріальною допомогою і до будь-якого депутата міської ради.