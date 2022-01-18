Більше 30 роботодавців Олександрійщини отримали компенсацію за створення нових робочих місць

Ви створили нове робоче місце і працевлаштували на нього особу з числа безробітних, яка має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, або створили нове робоче місце в пріоритетній галузі економічної діяльності і працевлаштували безробітного? У такому випадку маєте право протягом року отримувати щомісячну компенсацію витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну таку особу.

Так розпочала інформаційний семінар для роботодавців, що відбувся днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості, заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Тетяна Балдачевська.

Фахівчиня міськрайонного центру нагадала присутнім, що чинний Закон України “Про зайнятість населення” спрямований на стимулювання роботодавців до працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних галузях економічної діяльності.

Т. Балдачевська навела приклади успішної співпраці з роботодавцями у цьому напрямку. Так, протягом 2021 року Олександрійським міськрайонним центром зайнятості було компенсовано фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування понад 30 роботодавцям за працевлаштованих на нові робочі місця 54 безробітних, у тому числі 22 безробітних, які потребують додаткових гарантій в сприянні працевлаштуванню, та 32 у пріоритетних галузях економічної діяльності.

Нові робочі місця були створені в таких галузях, як вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, виробництво одягу й аксесуарів, постачання інших готових страв, функціонування спортивних споруд, роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах тощо.

Тож, шановні роботодавці, врахуйте, що, створюючи нові робочі місця, ви можете отримати державну підтримку.