Більше сотні тестувань на COVID-19 та виявлення нових випадків за минулу добу в Олександрії

За оперативною інформацією щодо поширення с та пневмонії в Олександрії, 21 грудня було зроблено 96 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19.

Станом на 22 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 243 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 11 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 41 хворий, в тому числі зі Знам’янської громади – 4, Онуфріївської – 4, Світловодської – 5, Попельнастівської – 1, Петрівської – 3, Новопразької – 1, Кропивницька – 1, Суботцівська – 1, на апаратах ШВЛ – 7;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 202 хворих, в тому числі 11 дітей.

Усього станом на 22 хворих на пневмонію – 320 осіб, в тому числі 10 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 55 дітей, з них 10 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 34 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 30 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 246 хворих.