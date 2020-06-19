Асоціація Політичних Наук презентувала результати дослідження, проведеного в рамках проєкту «Від якісної комунікації до участі громади у прийнятті рішень», повідомляє “Голос Громади”.
Опитування стосувалося роботи народних депутатів, обраних у мажоритарних округах Кіровоградської області, та їх взаємодії з виборцями, і включало, зокрема, мовне питання та основні канали отримання ними інформації.
- Мова спілкування
Респондентам запропонували відповісти на питання: «Якою мовою ви спілкуєтесь?», з варіантами відповідей «лише українською», «переважно українською», «українською і російською в рівній мірі», «переважно російською», «лише російською», та «переважно іншою».
Мова спілкування мешканців області:
|Моваспілкування:
|Результат в області
|Результат в обл.центрі
|Лише українська
|26,60%
|17,8%
|Переважноукраїнська
|32,10%
|26,9%
|Українська і російська в рівній мірі
|27,60%
|33,2%
|Переважноросійська
|10,10%
|17,3%
|Лише російська
|3,30%
|4,3%
|Переважноинша
|0,30%
|0,5%
Відповідно до отриманих результатів, лише або переважно українською спілкуються 58,7% респондентів, білінгвів у області маємо 27,6%, а російськомовними можна вважати 13,4% опитаних. У місті ситуація дещо відрізняється: 44,7% україномовних, 33,2% білінгвів, і лише 21,6% російськомовних.
«Отримані результати переконливо свідчать про дієвість мовної політики, яка впродовж останніх 6 років впроваджувалась в Україні. У нашій області надзвичайно малий відсоток принципово російськомовних, тому тут не може йти мови про якісь проблеми з переходом освіти чи сфери обслуговування повністю на українську мову, не може йтися про якісь утиски російськомовних, адже майже всі володіють і користуються українською на достатньому рівні», – розповів Дмитро Сінченко, голова Асоціації Політичних Наук.
- Джерела отримання інформації
На питання «З якого джерела ви зазвичай отримуєте інформацію?» респондентам запропонували оцінити запропоновані варіанти за шкалою «регулярно», «інколи», «дуже рідко» та «ніколи».
|Регулярно
|Інколи
|Дуже рідко
|Ніколи
|Національне ТБ
|48,60%
|18,20%
|14,10%
|19,10%
|Російське ТБ
|1,40%
|4%
|13,30%
|81,30%
|Місцеве ТБ
|15,60%
|15,60%
|21,10%
|47,70%
|Наці.інтернет ЗМІ
|29,90%
|23%
|15,20%
|31,90%
|Міс.інтернет ЗМІ
|20,60%
|27,50%
|14,30%
|37,60%
|Нац.друковані
|6,60%
|12,90%
|22%
|58,50%
|Міс.друковані
|33,50%
|20,30%
|16,90%
|29,40%
|Ютуб
|27,10%
|18,30%
|18,60%
|36%
|ФБ
|41,20%
|17,60%
|10,30%
|30,90%
|Чутки
|23,90%
|25,20%
|16,90%
|34%
Найпопулярнішим джерелом отримання інформації очікувано виявилося національне телебачення. 48,6% респондентів дивиться його регулярно, 18,2% – інколи, і 14,1% – «дуже рідко». Ніколи не дивляться національне телебачення 19,1% опитаних.
В той же час, на друге місце за рівнем впливу в області вийшла соціальна мережа Facebook, з якого регулярно отримують інформацію 41,2% респондентів, інколи – 17,6%, дуже рідко – 10,3%. Взагалі не користуються цією соціальною мережею 30,9%.
Найменший вплив на населення області здійснює російське телебачення, адже 81,3% його ніколи не дивиться, натомість регулярно дивляться лише 1,4%. Друге місце з кінця займають всеукраїнські газети – їх регулярно читає лише 6,6%, натомість ніколи не читає 58,5% опитаних. При цьому місцеві друковані медіа увійшли до трійки найпопулярніших джерел інформації. Їх регулярно читають 33,5%, тоді як ніколи не читають 29,4%. Варто додати, що регулярно читають місцеві газети переважно у сільській місцевості.
«Ми були здивовані таким високим показником соціальної мережіFacebook, адже з цієї соціальної мережі отримують інформацію не лише мешканці міст, але і сіл, не зважаючи на погане покриття мережі інтернет, і тенденція йде до зниження популярності телебачення та до зростання популярності соціальних мереж та інтернет-ЗМІ. Варто відзначити, що ця тенденція характерна для різних вікових груп, тобто люди старшого віку теж активно користуються соціальними мережами», – прокоментував Дмитро Сінченко.
Слайди з інфографікою та фото з презентації – за посиланням.