Більшість територіальних громад Кіровоградщини включені до програми «Соціальна громада»

80%, а це 38 ТГ Кіровоградської області приєдналися до спеціального програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», який впроваджує Мінсоцполітики. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Проект дозволяє жителям найвіддаленіших сіл отримати адміністративні послуги соціального характеру за місцем проживання та зекономити час, зусилля та кошти на дорогу. Для цього створюються фронт-офіси з прийому документів в ОТГ, а також закуповується техніка для них. Нагадаю, що з 1 січня 2021 року адміністративні послуги соціального характеру будуть надаватися лише в ОТГ. Тому громади повинні якомога швидше приєднатися до проекту та навчитися користуватися програмним комплексом. В цьому році підключення та супровід програми для територіальних громад є безкоштовним. Наразі до «Соціальної громади» приєдналися 38 ОТГ, 8 подали заявки», – йдеться у тексті повідомлення.

Додається, що програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» забезпечує прийом заяв і документів від громадян на призначення соціальних допомог, житлових субсидій, пільг за місцем їх проживання та передачу їх в електронному вигляді органам соціального захисту населення, що суттєво спрощує і пришвидшує обмін та опрацювання інформації, забезпечує зручність для жителів територіальних громад, особливо віддалених від органів соціального захисту населення.