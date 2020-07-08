Біля олександрійського ринку «Айсберг» встановили пристрої примусового зниження швидкості  

В Олександрії біля ринку «Айсберг», що на вулиці Гагаріна, встановили засіб примусового зниження швидкості руху – лежачий поліцейський, повідомляє «голос Громади» на сайт «Олександрійської міськради».

Таким чином автівки не перевищуватимуть тут швидкість 30 км на годину, а також це дасть можливість батькам з дошкільнятами безпечно переходити дорогу, адже поряд знаходиться навчальний заклад Олександрійський колегіум.

Також здійснюється облаштування «лежачими поліцейськими» дороги по вул.Бульварній в районі ЗНЗ №2.