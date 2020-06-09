Біля Центральної міської лікарні в Олександрії з`явились примусові обмежувачі швидкості

Задля примусового зниження швидкості транспортних засобів на дорогах Олександрії облаштували чергові, так звані, лежачі поліцейські, інформує «Голос Громади».

Цього разу штучні нерівності для сповільнення руху транспорту облаштували біля Центральної міської лікарні.

На сайті Олександрійської міськради повідомляється, що незабаром такі ж конструкції встановлять в районі ЗНЗ №2 по вул.Бульварній та по вул.Гагаріна між Олександрійським колегіумом і ринком «Айсберг».