Благодійна художня виставка завершилась, але її картини – доступні

Добігає кінця термін персональної виставки робіт олександрійської художниці Наталії Ткаченко.

Як повідомлялося раніше, в Олександрійській центральній міській бібліотеці наприкінці травня відкрилася виставка художниці-аматорки Наталії Ткаченко. На ній представлені близько сорока робіт в одному жанрі. Це портрети дуже різних особистостей – від широковідомих (актори кіно і театру, зірки шоу-бізнесу тощо) так і місцевих публічних осіб або просто друзів та знайомих, яким художниця симпатизує. Отож не відомо, чи відвідали виставковий зал Мішель Мерсьє, Наталія Могилевська і Олег Винник, чиї портрети серед багатьох інших знаменитостей присутні на вернісажі, але принаймні чимало олександрійців, які протягом минулого місяця оглядали виставку, могли себе впізнати на портретах…

Особливе місце у цій галереї знайшлося для героїв нинішньої великої війни. Як зізнається сама пані Наталія, з початком цієї російської агресії вона отримала важке психологічне потрясіння. Але разом з тим війна дала потужний поштовх для творчості: «Щоб якось оговтатись від шоку і депресії, викликаних війною, я рятувалась малюванням. Так у мене за неповних два тижні з`явилося 17 нових портретів, навіяних цією трагедією нашої країни», – каже художниця.

Всі портрети виконані простим та кольоровими олівцями. Перші з них самодіяльна мисткиня виконала досить давно. А взагалі Наталія Ткаченко «паралельно» з мистецтвом проходила досить різноплановий трудовий шлях: на самому його початку працювала слюсарем-складальником на заводі Етал, художником-оформлювачем (були колись у радянські часи такі посади майже на всіх підприємствах) і понад 20 років прослужила в олександрійській військовій частині радіотелеграфісткою.

Але повернемося до художньої теми. За задумом авторки, виставка була благодійною: відвідувачі могли купити будь-який портрет, а отримані кошти художниця передає олександрійському координаційному центру волонтерів на підтримку Збройних Сил України. Отож на виставці по її завершенню експонатів вже дещо поменшало…

Але й ті, що залишилися, також доступні для огляду і купівлі: як повідомила нам пані Наталія, їй вже запропонували продовжити експозицію портретів у приміщені Палацу культури «Світлопільський». Художниця може також виконати будь-який портрет і на замовлення. Придбати роботи можна просто за домовленістю з їхньою авторкою особисто. Для цього вона вказала котактні телефони: 099 79 46 983, 068 46 06 583 (Вайбер)

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