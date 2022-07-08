Благодійна персональна виставка картин Еліни Кокошнікової

Олександрійська Центральна міська бібілотека запрошує олександрійців та гостей міста на благодійну виставку-продаж картин Еліни Кокошнікової «Викрадачі наших сердець». Відкриття виставки відбудеться в читальній залі бібліотеки 12 липня 2022 року о 12:00 годині, вхід вільний.
Еліну Кокошнікову по праву можна назвати художником-анімалістом, вона одна з небагатьох митців нашого міста, яка малює тварин.
«Тварини не ведуть себе так, як люди. Вони б’ються, коли потрібно битися, і вбивають, коли потрібно вбити. Але вони ніколи не обернуть усю свою природну винахідливість і тямущість лише на те, щоб винайти новий спосіб покалічити життя іншої живої істоти» (Річард Адамс).
«Адже тваринам властиві всі емоції людини, вони висловлюють їх більше через відкритість і відсутність комплексів. Споглядаючи їх, ми долаємо депресію, негатив та поганий настрій. Без сумніву можна сказати, що ці милі тваринки здатні своєю присутністю покращити настрій, порадувати хазяїна. У них є чому повчитися, вони викрадають наші серця і беруть у полон без жодного пострілу. Тож, якщо ви входите в число любителів тваринок, чекаємо вас на презентації неймовірно «пухнастої» виставки. Під час виставки можна буде придбати картини, кошти з їх продажу Еліна Кокошнікова передасть на підтримку ЗСУ. Чекаємо всіх бажаючих на відкритті виставки за адресою: м.Олександрія, вул. Григорія Усика, 41», – повідомляє адміністрація бібліотеки.