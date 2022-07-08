Благодійна персональна виставка картин Еліни Кокошнікової

Олександрійська Центральна міська бібілотека запрошує олександрійців та гостей міста на благодійну виставку-продаж картин Еліни Кокошнікової «Викрадачі наших сердець». Відкриття виставки відбудеться в читальній залі бібліотеки 12 липня 2022 року о 12:00 годині, вхід вільний.

Еліну Кокошнікову по праву можна назвати художником-анімалістом, вона одна з небагатьох митців нашого міста, яка малює тварин.

«Тварини не ведуть себе так, як люди. Вони б’ються, коли потрібно битися, і вбивають, коли потрібно вбити. Але вони ніколи не обернуть усю свою природну винахідливість і тямущість лише на те, щоб винайти новий спосіб покалічити життя іншої живої істоти» (Річард Адамс).