«Благодійнички»…

Управлінням Служби безпеки України в Кіровоградській області затримано голову однієі з місцевих благодійних волонтерських організацій та його посередника, які організували протиправну схему з незаконного переправлення через державний кордон України до країн ЄС осіб, що підлягають призову. Про це повідомила служба.

В ході слідства встановлено, що зловмисники на постійній основі з початку війни незаконно переправляли за кордон чоловіків призовного віку під виглядом волонтерів або на ПМП.

Так, за виїзд чоловіків під виглядом волонтерів ділки встановили оплату у 2,5 тис. доларів США, а за виїзд до країн ЄС на постійне місце проживання – вимагали по 5 тис. доларів США.

Встановлено, що за 3 місяці війни послугами зловмисників встигли скористатися більше 10 осіб. Крім очільника благодійного фонду та його посередника – підприємця з м. Києва у злочинній схемі були задіяні посадові особи Державної міграційної служби України.

Співробітники СБУ затримали двох ділків на «гарячому» під час одержання ними неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США від двох чоловіків призовного віку для їх виїзду до ЄС на постійне проживання.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2. Також найближчим часом планується повідомлення підозр за ч. 1 ст. 332 КК України та обрання запобіжного заходу.

Реалізація операції із затримання зловмисників проводилася УСБУ в Кіровоградській області спільно зі слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.