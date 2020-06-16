Благодійний фонд «Турбота» направив до Кіровоградської обласної лікарні апарат штучної вентиляції легень

Днями, ще одна лікарня Кіровоградщини отримала від благодійного фонду «Турбота», який заснував президент ФК «Олександрія» Сергій Кузьменко, чергове обладнання для лікування пацієнтів із захворюванням легень, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «CBN».

Надсучасний високоякісний апарат ШВЛ з різними режимами вентиляції вартістю 2,5 мільйона гривень передали до обласної лікарні.

Нещодавно подібне обладнання отримали дитяча обласна та Олександрійська лікарня. За допомогою даних апаратів лікуватимуть травми легень та тяжкі пневмонії.