Благодійний фонду «Турбота» передав лікарні Олександрії дороговартісне медобладнання для лікування COVID-19

Благодійний фонд «Турбота», який започаткував президент ФК «Олександрія» Сергій Кузьменко для допомоги населенню міста й району на час карантину, закупив та передав для Олександрійської центра міської лікарні вкрай важливе та необхідне на сьогодні медичне обладнання, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт CBN.

Медзаклад отримав апарат штучної вентиляції легень європейського виробника «Hamilton», монітор пацієнта, дефібрилятор та три шприцеві насоси.

«Це перша велика допомога від благодійного фонду Сергія Кузьменка «Турбота». Обладнання замовили ще на початку карантину, доставити його обіцяли нам у червні. Ми доклали зусиль, аби отримати його раніше», — розповів директор ФК «Олександрія» Дмитро Кітаєв.