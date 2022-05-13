Благодійний турнір з футболу відбудеться в Олександрії

За ініціативи футбольного клубу “Олександрія” на підтримку ЗСУ в Олександрії проведуть благодійний турнір футболу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міську раду.

Де проходитиме турнір? На стадіоні КСК “Ніка+” в Олександрії

Коли? 14 травня о 09:00 годині та 15 травня о 12:00 годині.

Мета? Підтримка Збройних Сил України.

В іграх братимуть участь понад десять команд, учасники яких віком від 15 років.

Глядачі та вболівальники матимуть змогу пожертвувати кошти для ЗСУ на місці проведення гри.