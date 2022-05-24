Близько 1 млн грн отримають роботодавці, які звернулися за компенсацією

На Кіровоградщині станом на 23 травня 2022 року 94 роботодавці подали документи для отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 157 внутрішньо переміщених осіб унаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Переважна кількість – юридичні особи, які використовують найману працю. Обласним центром зайнятості ухвалено 100 рішень.

П’ятьом роботодавцям уже перерахували 156 тис. грн, іншим – здійснено замовлення на суму 910,0 тис. грн. Фінансування очікується після закінчення верифікації.

Довідково. Для одержання додаткової інформації щодо отримання такої фінансової допомоги від держави представникам бізнесу необхідно звернутись до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості за місцем їх реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Інструкція з отримання компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштування ВПО за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/storinka/kompensaciya-robotodavcyam-za-vpo