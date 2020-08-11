Близько 200 членів родин загиблих військовослужбовців з Кіровоградщини отримають державну допомогу до пенсійної виплати

Перерахунок пенсій буде проведено з 1 серпня 2020 року.

Які умови для отримання державної допомоги?

Допомога буде виплачуватися, якщо щомісячний розмір пенсійної виплати в разі втрати годувальника, призначеної відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), членам сім’ї осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення, не досягає 7800 гривень.

Якщо пенсія в разі втрати годувальника призначена на двох і більше членів сім’ї, допомога до пенсійної виплати встановлюється в сумі, що не вистачає до 6100 гривень на кожного члена сім’ї у межах максимального розміру пенсії – 17120 гривень.