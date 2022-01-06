Близько 300 поліцейських слідкуватимуть за порядком у святкові дні на вулицях Кіровоградщини

На Різдво в області понад сотні храмах заплановано проведення богослужінь, які за попередніми даними, можуть відвідати близько 7 тисяч громадян, повідомляє “Голос Громади”.

У зв’язку з цим на території області посилюють заходи безпеки, зокрема на прилеглих до релігійних споруд територіях до забезпечення правопорядку залучатиметься біля 300 правоохоронців, а також представники територіальних підрозділів ГУНП в області, управління патрульної поліції та нацгвардійці.

Загалом у святкові та вихідні дні поліцейські посилять профілактичні заходи і роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження правопорушень, запобігання нещасним випадкам та надзвичайним подіям. У ході патрулювання населених пунктів наряди поліції буде наближено до місць відпочинку громадян.

Поліцейські закликають жителів і гостей області дотримуватися правопорядку, заходів безпеки та карантинних обмежень, а у разі необхідності – звертатися по допомогу на лінію «102».