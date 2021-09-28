Близько 4 тисяч безробітних області долучились цьогоріч до громадських та інших робіт тимчасового характеру

З початку поточного року до громадських та інших робіт тимчасового характеру долучилися 3825 безробітних громадян – мешканців області.

Слід зазначити, що громадські та інші роботи тимчасового характеру останнім часом набули популярності, адже вони є своєрідним ланцюжком між роботодавцями і громадянами, які шукають роботу. Так, для безробітних, які не можуть у силу різних причин знайти постійну роботу, це можливість отримати хоч і тимчасовий, але ж гарантований заробіток. А для роботодавців – можливість залучити до виконання тимчасової роботи додаткову робочу силу.

Крім того, люди, які виконують тимчасові роботи, мають можливість відновити й певним чином вдосконалити свої професійні навички або набути додаткових, що також позитивно впливає на їхнє подальше працевлаштування. Варто зауважити, що ці роботи мають особливе значення саме для безробітних із сільської місцевості, адже іноді вони стають єдиним джерелом доходів для сімей цієї категорії громадян.