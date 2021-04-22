Близько 40 автомобілів на «зелених» номерних знаках їздить автошляхами Кіровоградщини

Працівники сервісних центрів ГСЦ МВС в Кіровоградській області продовжують інформувати населення корисною інформацією як автомобілістів, так і пересічних громадян.

6 жовтня 2020 року було презентовано «зелені» номерні знаки для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.

За ці пів року на території Кіровоградської області працівниками сервісних центрів ГСЦ МВС було зареєстровано 34 електромобілі на зелених номерних знаках, що на 8 % більше в порівнянні з минулим роком.

Таке зростання кількості електромобілів є результатом розвитку щільної мережі зарядок біля житла та збільшенням жаги до економії.

Переважна більшість – це вживані автомобілі. Серед основних переваг такого транспортного засобу те, що вони екологічні, безпечні, економні. До того ж при перетині кордону на них не сплачується акцизний збір. Єдиний недолік – енергії вистачає на певний кілометраж, все залежить від марки автомобіля. Проте більшість АЗС області вже облаштовані зарядними пристроями для таких транспортних засобів.

Нагадаємо, що ви можете зареєструвати свій транспортний засіб в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС в Кіровоградській області який буде для вас найзручнішим.

Слід нагадати, що надання послуг здійснюється за попереднім записом:

через функціонал на сайті « Запис в електронну чергу » (у ті сервісні центри МВС, де його оновлено);

ТСЦ МВС № 3541 м. Кропивницький

(0522) 35-77-43 телефон для довідок

(0522) 35-77-41 телефон для довідок

ТСЦ МВС №3542 м. Олександрія

(098) 896-83-55 телефон для довідок

0632259825 телефон для довідок

за номерами телефонів (де електронна черга ще не запроваджена)

ТСЦ МВС № 3543 м. Бобринець (05257) 3-45-72; (093) 413-57-15

ТСЦ МВС №3544 м. Мала Виска (05258) 5-21-87; (05258) 5-24-88

ТСЦ МВС №3545 м. Благовіщенське (05259) 2-16-92; (097) 250-08-79

або за номером телефону регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Кіровоградській області (0522) 32-13-81