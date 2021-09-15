Близько 40 хворих на коронавірус лікуються в Олександрії

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 14 вересня було зроблено 45 ПЛР-тестів, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 15 вересня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 38 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 10 хворих, в тому числі 2 хворих з Петрівської громади, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 28 хворий, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 15 вересня хворих на пневмонію – 87 осіб, в тому числі 4 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 60 дітей, з них 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 17 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 15 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 53 хворих, в тому числі 2 дітей.