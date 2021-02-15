Близько двох сотень олександрійців зібралось сьогодні аби вшанувати пам’ять загиблих воїнів-афганців

Сьогодні, 15 лютого, з метою вшанування олександрійських воїнів-інтернаціоналістів, з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 32-ї річниці виведення військ колишнього Радянського Союзу з Республіки Афганістан, відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам-афганцям. Повідомляє “Голос Громади”.

У заході взяли участь керівники міста та району, учасники антитерористичної операції на сході України та операції Об’єднаних сил, військовослужбовці Збройних Сил України, волонтери, громадські активісти, мешканці та гості міста.

Учасники зібрання вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів, які загинули на території інших держав виконуючи свій інтернаціональний обов’язок, а також поклали квіти до пам’ятника загиблим воїнам-афганцям.

З 2004 року згідно з указом Президента України 15 лютого визначено Днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав.