Близько двох сотень олександрійців зібралось сьогодні аби вшанувати пам’ять загиблих воїнів-афганців

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Сьогодні, 15 лютого, з метою вшанування олександрійських воїнів-інтернаціоналістів, з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 32-ї річниці виведення військ колишнього Радянського Союзу з Республіки Афганістан, відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам-афганцям. Повідомляє “Голос Громади”.

У заході взяли участь керівники міста та району, учасники антитерористичної операції на сході України та операції Об’єднаних сил, військовослужбовці Збройних Сил України, волонтери, громадські активісти, мешканці та гості міста.

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Учасники зібрання вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів, які загинули на території інших держав виконуючи свій інтернаціональний обов’язок, а також поклали квіти до пам’ятника загиблим воїнам-афганцям.

З 2004 року згідно з указом Президента України 15 лютого визначено Днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

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