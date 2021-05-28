Близько двох сотень поліцейських пильнуватиме за порядком на вулицях у дні святкувань

Днями відбулася нарада, на якій обговорили питання гарантування безпеки та правопорядку громадян протягом 29 та 30 травня, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

На місцях найбільшого скупчення людей, де відбуватиметься найбільша кількість заходів, постійно чергуватимуть працівники поліції, рятувальники та карети швидкої допомоги.

До охорони правопорядку планується залучити близько 200 працівників Національної поліції, Нацгвардії та роти патрульної служби поліції особливого призначення «Святослав».

Нагадуємо про дотримання протиепідеміологічних вимог, зокрема носіння маски в людних місцях і часте миття рук.