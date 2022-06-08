Близько двох тисяч переселенців шукають роботу в Олександрії та області  

З початку запровадження воєнного стану до служби зайнятості у пошуку роботи на Кіровоградщині звернулося 1733 переселенці. Переважна кількість звернень надійшла до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості, Знам’янської та Світловодської міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Із загальної чисельності тих, які звертались, 1116 осіб отримали статус безробітного з призначенням допомоги по безробіттю, з них 61 – працевлаштований за сприяння служби зайнятості.

Якщо ви перебуваєте у пошуку роботи або виникають інші питання, пов’язані зі сферою зайнятості населення, відповіді на них ви можете отримати у чат-боті державної служби зайнятості https://t.me/DCZWorkNowBbot або за телефоном «гарячої лінії» +380934787081.