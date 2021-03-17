Виставити на продаж через аукціон незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку, що у Південному мікрорайоні Олександрії, вирішила міська рада, повідомляє «Голос Громади».

На черговій сесії Олександрійської міської ради вирішено провести приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні незавершеного будівництва житлового будинку загальною площею 2299,5 кв.м за адресою вул. Героїв Сталінграда, 31а. Будівля належить до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради та перебуває на балансі комунального підприємства «Житлогосп». Умови продажу: термін добудови – 5 років, оформлення оренди земельної ділянки, влаштування огорожі будівельного майданчика, забезпечення до дати введення об’єкту в експлуатацію обмеження доступу до об’єкту з метою запобігання нещасним випадкам.

Рішення сесії зобов`язує управління приватизації, оренди майна та землі міської ради при створенні аукціонної комісії керуватися Положенням про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженим Олександрійською міською радою, внести об`єкт до Електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».

…Історія недобудови більш ніж 30-річна. В кінці радянських 80-х років за цією адресою розпочалося будівництво кооперативного дев`ятиповерхового будинку, але з розпадом СРСР та крахом його фінансової системи і як наслідок – знеціненням коштів житлового кооперативу, будівництво зупинилося: забудовник встиг лише виконати нульовий цикл, змонтувати перший поверх та розпочати монтаж залізобетонних конструкцій на рівні другого поверху – на тому все і закінчилося.

На жаль, в історії будівлі є й трагічна сторінка: у 2017 році на ній загинув 17-річний юнак, який впав з другого поверху… Мешканці прилеглих будинків на «БАМі» неодноразово зверталися до різних органів влади з проханнями обгородити небезпечну недобудову, або демонтувати її тощо. Цей об`єкт після того проходив судові процеси, по ньому ухвалювалися рішення міської влади і два роки тому недобудова була передана на баланс «Житлогоспу».

(Фото з архівів)