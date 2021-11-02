Бракує кадрів: на Кіровоградщині шукають лаборантів

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає лаборантів різного спрямування.
Так, роботодавці області потребують фахівців за професіями:
- технік-лаборант – 5 вакансій;
- лаборант (ветеринарна медицина) – 2 вакансії;
- лаборант (біологічні дослідження) – 1 вакансія;
- лаборант (медицина) – 1 вакансія;
- лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – 1 вакансія;
- лікар-лаборант – 1 вакансія;
- лікар-лаборант-гігієніст – 1 вакансія.
Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 6000 грн до 10 600 грн. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до рівня освіти, посади працівника, стажу роботи та навичок у роботі з обладнанням для лабораторних досліджень.
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.