Бракує кадрів: на Кіровоградщині шукають лаборантів

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає лаборантів різного спрямування.

Так, роботодавці області потребують фахівців за професіями:

технік-лаборант – 5 вакансій;

лаборант (ветеринарна медицина) – 2 вакансії;

лаборант (біологічні дослідження) – 1 вакансія;

лаборант (медицина) – 1 вакансія;

лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – 1 вакансія;

лікар-лаборант – 1 вакансія;

лікар-лаборант-гігієніст – 1 вакансія.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 6000 грн до 10 600 грн. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до рівня освіти, посади працівника, стажу роботи та навичок у роботі з обладнанням для лабораторних досліджень.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.