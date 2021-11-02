Бракує кадрів: на Кіровоградщині шукають лаборантів

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За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає лаборантів різного спрямування.

Так, роботодавці області потребують фахівців за професіями:

  • технік-лаборант – 5 вакансій;
  • лаборант (ветеринарна медицина) – 2 вакансії;
  • лаборант (біологічні дослідження) – 1 вакансія;
  • лаборант (медицина) – 1 вакансія;
  • лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – 1 вакансія;
  • лікар-лаборант – 1 вакансія;
  • лікар-лаборант-гігієніст – 1 вакансія.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 6000 грн до 10 600 грн. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до рівня освіти, посади працівника, стажу роботи та навичок у роботі з обладнанням для лабораторних досліджень.

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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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