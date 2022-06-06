Бронза на Кубку Світу у змаганнях з кікбоксингу дісталась олександрійцю

Днями у місті Будапешт (Угорщина) відбувся 27 Кубок Світу з кікбоксингу WAKO, в якому брало участь близько сорока країн з понад 1700 учасниками. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міську раду Олександрії.

“За результатами поєдинків збірна України посіла III загальнокомандне місце, здобувши 56 нагород різного ґатунку.

Серед призерів бронзовою медаллю нагороджений тогорічний переможець Кубка, бронзовий призер Чемпіонату Європи, вихованець патріотичного спортивного клубу «Захист» Максим Деревянко.

Ще один олександрієць Сергій Садківський показав гарний результат, дебютувавши на міжнародних змаганнях” – повідомляється у тексті.

Вихованці тренуються під керівництвом тренера патріотичного спортивного клубу «Захист» Кравченка Олексія Миколайовича.