Бригада аварійників ремонтує обірвані лінії електропередач на Братській в Олександрії

Вчора, під час негоди та шквального вітру в Олександрії добряче іскрили електричні дроти по вулиці Братській та були перебої з електрикою, повідомляє «Голос Громади».
Сьогодні зранку бригада аварійників взялися ремонтувати обриви ліній електропередач та відновлювати подачу електроенергії.
Нагадаємо, що негода в місті утримається ще впродовж дня, тому будьте обережні.
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Відео від свідків обриву електропередач на вул.Братській:
Причина відключення електроенергії на вул. Братська
Опубліковано Сергеєм Денисовим Понеділок, 13 липня 2020 р.