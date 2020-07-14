Бригада аварійників ремонтує обірвані лінії електропередач на Братській в Олександрії

Вчора, під час негоди та шквального вітру в Олександрії добряче іскрили електричні дроти по вулиці Братській та були перебої з електрикою, повідомляє «Голос Громади».

Сьогодні зранку бригада аварійників взялися ремонтувати обриви ліній електропередач та відновлювати подачу електроенергії.

Нагадаємо, що негода в місті утримається ще впродовж дня, тому будьте обережні.

Відео від свідків обриву електропередач на вул.Братській: