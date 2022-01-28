Будівництво “MacDonalds” незабаром розпочнуть в Олександрії

Про те, що в Олександрії незабаром з`явиться “MacDonalds” повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко у своєму відеозверненні на офіційній сторінці, інформує “Голос Громади”.

Майже рік керівник міста разом зі своєю командою працювали над проєктом та ідеєю. Наразі документи підписані та згодом розпочнуться підготовчі роботи до будівництва точки швидкого харчування відомої мережі американської корпорації.

“Це нові місця, це сотня робочих місць для олександрійців. Це визнання та оцінка для нашого міста. Це перш за все знак якості!” – зазначив очільник міста.