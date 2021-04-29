Бухгалтера військової частини на Кіровоградщині судитимуть за привласнення грошового забезпечення військовослужбовців

За процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері 27.04.2021 закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини у привласненні військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

(ч. 3 ст. 410 КК України).

За даними слідства, вказана військова службова особа, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2018 року, неодноразово безпідставно вносила власний податковий номер до проєктів відомостей нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами військової частини в сумі 91 тис. гривень.

Зазначимо, що обвинувачена добровільно відшкодувала збитки, завдані її протиправними діями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснював Третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.