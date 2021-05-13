Як зазвичай описують хорошого бухгалтера? Професійний бухгалтер завжди уважний до деталей, терплячий та чесний. Втім, основною рисою традиційно вважається відмінне знання предметної області та фінансового обліку. Бухгалтер – основний і завжди цінний співробітник.

Ще одна ключова риса бухгалтера – здатність швидко навчатися, вміння миттєво пристосовуватися до нових умов. Сучасні бухгалтера працюють переважно з програмами електронної звітності, які дуже часто оновлюються.

Читайте також:  В Олександрії за добу понад 100 випадків одужання від коронавірусу

Саме тому, 17 травня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнуться курси цільового призначення за навчальною програмою «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності». Навчання триватиме 0,5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:
освіта вища (повна або базова);
вік особи не менше 18 років;
стаж роботи;
медична довідка.

Читайте також:  В Олександрії горіла купа сміття

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Читайте також:  В Олександрії спостерігається зменшення кількості ковідних хворих

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ