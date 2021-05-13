Як зазвичай описують хорошого бухгалтера? Професійний бухгалтер завжди уважний до деталей, терплячий та чесний. Втім, основною рисою традиційно вважається відмінне знання предметної області та фінансового обліку. Бухгалтер – основний і завжди цінний співробітник.
Ще одна ключова риса бухгалтера – здатність швидко навчатися, вміння миттєво пристосовуватися до нових умов. Сучасні бухгалтера працюють переважно з програмами електронної звітності, які дуже часто оновлюються.
Саме тому, 17 травня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнуться курси цільового призначення за навчальною програмою «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності». Навчання триватиме 0,5 місяців.
Умовами до направлення на навчання є:
освіта вища (повна або базова);
вік особи не менше 18 років;
стаж роботи;
медична довідка.
Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.
Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.