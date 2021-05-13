Як зазвичай описують хорошого бухгалтера? Професійний бухгалтер завжди уважний до деталей, терплячий та чесний. Втім, основною рисою традиційно вважається відмінне знання предметної області та фінансового обліку. Бухгалтер – основний і завжди цінний співробітник.

Ще одна ключова риса бухгалтера – здатність швидко навчатися, вміння миттєво пристосовуватися до нових умов. Сучасні бухгалтера працюють переважно з програмами електронної звітності, які дуже часто оновлюються.

Саме тому, 17 травня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнуться курси цільового призначення за навчальною програмою «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності». Навчання триватиме 0,5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

освіта вища (повна або базова);

вік особи не менше 18 років;

стаж роботи;

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.